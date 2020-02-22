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Матч-центр
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Мато Яяло
№8
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
25 мая 1988 (32) года
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2009/2010
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
7'
7'
7'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Парма
2 : 0
Удинезе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Парма
2
Удинезе
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Милан
3
Удинезе
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Сассуоло
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
3
Сассуоло
0
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
39'
39'
39'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
47'
47'
47'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Рома
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
7
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
40'
40'
40'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
60'
60'
60'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
Удинезе
0 : 1
Брешиа
21'
21'
21'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Удинезе
1 : 3
Парма
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Парма
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Милан
45'
45'
45'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Милан
0
минуты: 1' - 90'