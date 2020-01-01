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Матч-центр
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Матиас Йоргенсен Занка
№19
Защитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Дания
Дата рождения
23 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фортуна
2
0
0
1
0