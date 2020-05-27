Матиас Йоргенсен Занка
№19
Защитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Дания
Дата рождения
23 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
был в запасе
Фортуна
2
Шальке-04
1
был в запасе
24.05.2020 24 мая 2020 вс 19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020 24 мая 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
90'
90'
90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 1
Фортуна
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Фортуна
1
был в запасе