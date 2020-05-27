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Матч-центр
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Матиас Йоргенсен Занка
№19
Защитник
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Команда
Фортуна
Гражданство
Дания
Дата рождения
23 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
был в запасе
Фортуна
2
Шальке-04
1
был в запасе
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
90'
90'
90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 1
Фортуна
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Фортуна
1
был в запасе