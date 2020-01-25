Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кеннет Зохоре
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Дания
Дата рождения
31 янв. 1994 (26) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 1
Вест Бромвич
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Чарльтон
0 : 1
Вест Бромвич
32'
32'
32'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
32'
минуты: 1' - 90'
Чарльтон
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'