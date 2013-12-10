Сезар Сантин
№70
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
Копенгаген
0 : 2
Реал
10.12.2013 10 дек. 2013 вт 22:45
был в запасе
Копенгаген
0
Реал
2
был в запасе
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
Ювентус
3 : 1
Копенгаген
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
был в запасе
Ювентус
3
Копенгаген
1
был в запасе
5.11.2013 5 нояб. 2013 вт 22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
5.11.2013 5 нояб. 2013 вт 22:45
был в запасе
Копенгаген
1
Галатасарай
0
был в запасе
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
Копенгаген
1 : 1
Ювентус
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
был в запасе
Копенгаген
1
Ювентус
1
был в запасе