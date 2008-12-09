Андре Галиасси
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
9.12.2008 9 дек. 2008 вт 22:45
Челси
2 : 1
ЧФР Клуж
9.12.2008 9 дек. 2008 вт 22:45
был в запасе
Челси
2
ЧФР Клуж
1
был в запасе
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
ЧФР Клуж
1 : 3
Рома
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'