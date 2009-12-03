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Матч-центр
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Клаудиней Апаресиду
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
3.12.2009
3 дек. 2009
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
3.12.2009
3 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 67' - 90'
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 67' - 90'
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
23:05
ЧФР Клуж
2 : 3
Спарта
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 84'
ЧФР Клуж
2
Спарта
3
минуты: 1' - 84'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Спарта
2 : 0
ЧФР Клуж
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Спарта
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
ЧФР Клуж
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 78' - 90'
ПСВ
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 78' - 90'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
был в запасе
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
был в запасе