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Себастьян Дюбарбье
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Лорьян
3 : 0
Ланс
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Лорьян
3
Ланс
0
минуты: 82' - 90'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
2
Ренн
0
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лорьян
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лорьян
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Нанси
1
Лорьян
0
минуты: 80' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Лорьян
2 : 1
Валансьен
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Лорьян
2
Валансьен
1
минуты: 84' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Бордо
1
Лорьян
0
минуты: 78' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 1
Монако
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
2
Монако
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
0
Кан
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Брест
0 : 0
Лорьян
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Брест
0
Лорьян
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Лион
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 64'
Лорьян
2
Лион
0
минуты: 1' - 64'
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
22:00
Осер
2 : 2
Лорьян
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
22:00
минуты: 12' - 46'
Осер
2
Лорьян
2
минуты: 12' - 46'