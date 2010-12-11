Себастьян Дюбарбье
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Лорьян
3 : 0
Ланс
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Лорьян
3
Ланс
0
минуты: 82' - 90'
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
Лорьян
2 : 0
Ренн
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Лорьян
2
Ренн
0
был в запасе
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 21:00
Сент-Этьен
1 : 2
Лорьян
6.11.2010 6 нояб. 2010 сб 21:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лорьян
2
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Нанси
1
Лорьян
0
минуты: 80' - 90'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
Лорьян
2 : 1
Валансьен
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 18:00
минуты: 84' - 90'
Лорьян
2
Валансьен
1
минуты: 84' - 90'
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 20:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 20:00
минуты: 78' - 90'
Бордо
1
Лорьян
0
минуты: 78' - 90'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
Лорьян
2 : 1
Монако
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Лорьян
2
Монако
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
Лорьян
0 : 1
Кан
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 20:00
был в запасе
Лорьян
0
Кан
1
был в запасе
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Брест
0 : 0
Лорьян
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
был в запасе
Брест
0
Лорьян
0
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
Лорьян
2 : 0
Лион
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 64'
Лорьян
2
Лион
0
минуты: 1' - 64'
7.08.2010 7 авг. 2010 сб 22:00
Осер
2 : 2
Лорьян
7.08.2010 7 авг. 2010 сб 22:00
минуты: 12' - 46'
Осер
2
Лорьян
2
минуты: 12' - 46'