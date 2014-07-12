Габриэль Мурешан
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.07.2014 12 июля 2014 сб 15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014 12 июля 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
6.07.2014 6 июля 2014 вс 12:00
Сочи
0 : 1
Томь
6.07.2014 6 июля 2014 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'