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Габриэль Мурешан
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
Сочи
0 : 1
Томь
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'