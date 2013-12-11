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Матч-центр
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Пантелис Капетанос
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
Челси
1 : 0
ФКСБ
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 71'
Челси
1
ФКСБ
0
минуты: 1' - 71'
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
ФКСБ
0 : 0
Шальке-04
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
был в запасе
ФКСБ
0
Шальке-04
0
был в запасе
6.11.2013
6 нояб. 2013
ср
22:45
Базель
1 : 1
ФКСБ
6.11.2013
6 нояб. 2013
ср
22:45
минуты: 76' - 90'
Базель
1
ФКСБ
1
минуты: 76' - 90'
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
ФКСБ
1 : 1
Базель
22.10.2013
22 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 46' - 90'
ФКСБ
1
Базель
1
минуты: 46' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
21:45
ФКСБ
0 : 4
Челси
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
21:45
минуты: 46' - 90'
ФКСБ
0
Челси
4
минуты: 46' - 90'
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
Шальке-04
3 : 0
ФКСБ
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 64'
Шальке-04
3
ФКСБ
0
минуты: 1' - 64'