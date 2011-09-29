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Лента
Матч-центр
Моя команда
Богдан Станку
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
28 июня 1987 (32) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
АЕК
1 : 1
ФКСБ
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
ФКСБ
0 : 0
Шальке-04
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
ФКСБ
0
Шальке-04
0
был в запасе