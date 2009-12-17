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Матч-центр
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Рэзван Охирошил
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
ФКСБ
1 : 1
Твенте
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 78' - 90'
ФКСБ
1
Твенте
1
минуты: 78' - 90'
2.12.2009
2 дек. 2009
ср
21:00
Шериф
1 : 1
ФКСБ
2.12.2009
2 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Шериф
1
ФКСБ
1
был в запасе
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
ФКСБ
0 : 1
Фенербахче
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
ФКСБ
0
Фенербахче
1
был в запасе