Рэзван Охирошил
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
ФКСБ
1 : 1
Твенте
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
ФКСБ
1
Твенте
1
минуты: 78' - 90'
2.12.2009 2 дек. 2009 ср 21:00
Шериф
1 : 1
ФКСБ
2.12.2009 2 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Шериф
1
ФКСБ
1
был в запасе
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
ФКСБ
0 : 1
Фенербахче
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
был в запасе
ФКСБ
0
Фенербахче
1
был в запасе