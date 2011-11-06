Янош Секели
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс 17:30
Волга
1 : 0
Рубин
6.11.2011 6 нояб. 2011 вс 17:30
минуты: 72' - 90'
Волга
1
Рубин
0
минуты: 72' - 90'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
Зенит
3 : 0
Волга
88'
88'
88'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Волга
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 13:00
Волга
0 : 2
Краснодар
37'
37'
37'
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 65'
Волга
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 65'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
был в запасе
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
Кубань
5 : 0
Волга
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 27'
Кубань
5
Волга
0
минуты: 1' - 27'
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:00
Волга
0 : 0
Локомотив
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 20:00
Волга
0 : 1
Ростов
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90'