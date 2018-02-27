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Гленн Ловенс
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
23:05
Суонси
2 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Суонси
2
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Суонси
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:30
был в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
0
Суонси
0
был в запасе
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Рединг
26.01.2018
26 янв. 2018
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Уэнсдэй
3
Рединг
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Карлайл Юнайтед
0 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Карлайл Юнайтед
0
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90'