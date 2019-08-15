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Нилл МакГинн
№10
Полузащитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
20 июля 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
0
Риека
2
минуты: 1' - 90'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
Абердин
5 : 0
Чихура
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Абердин
5
Чихура
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Чихура
1
Абердин
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:00
РоПС
1 : 2
Абердин
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
РоПС
1
Абердин
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
36'
36'
36'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
36'
минуты: 1' - 90'
Абердин
2
РоПС
1
минуты: 1' - 90'