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Марк Кросас
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2011/2012
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
13:00
Волга
1 : 2
Амкар
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
Волга
1 : 0
Рубин
70'
70'
70'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Зенит
3 : 0
Волга
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Зенит
3
Волга
0
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
13:00
Волга
0 : 2
Краснодар
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
15:15
Волга
0 : 0
Амкар
82'
82'
82'
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
ЦСКА
3 : 1
Волга
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Волга
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 38'
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 38'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
был в запасе
Анжи
2
Волга
1
был в запасе
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 26' - 90'
Кубань
5
Волга
0
минуты: 26' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
Волга
0 : 0
Локомотив
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Волга
0
Локомотив
0
минуты: 71' - 90'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
Волга
0 : 1
Ростов
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 53'
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 53'
31.07.2011
31 июля 2011
вс
17:45
Динамо
2 : 0
Волга
31.07.2011
31 июля 2011
вс
17:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
15:30
Волга
0 : 2
Спартак
24.07.2011
24 июля 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
Волга
0 : 2
ЦСКА
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Волга
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
минуты: 1' - 64'
Томь
0
Волга
3
минуты: 1' - 64'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
17:45
Рубин
2 : 0
Волга
22.06.2011
22 июня 2011
ср
17:45
минуты: 66' - 90'
Рубин
2
Волга
0
минуты: 66' - 90'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Волга
0 : 2
Зенит
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
минуты: 59' - 90'
Волга
0
Зенит
2
минуты: 59' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
минуты: 1' - 46'
Волга
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46'
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