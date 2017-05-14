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Шон Мэлони
№15
Нападающий
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2011/2012
14.05.2017
14 мая 2017
вс
14:00
Кристал Пэлас
4 : 0
Халл Сити
14.05.2017
14 мая 2017
вс
14:00
минуты: 45' - 90'
Кристал Пэлас
4
Халл Сити
0
минуты: 45' - 90'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Халл Сити
0 : 2
Сандерленд
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
был в запасе
Халл Сити
0
Сандерленд
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 0
Халл Сити
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Халл Сити
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
17:00
Халл Сити
2 : 0
Уотфорд
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Халл Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
Сток Сити
3 : 1
Халл Сити
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Сток Сити
3
Халл Сити
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Халл Сити
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Манчестер Сити
3
Халл Сити
1
минуты: 83' - 90'
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Халл Сити
4 : 2
Мидлсбро
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
был в запасе
Халл Сити
4
Мидлсбро
2
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Халл Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Халл Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 79' - 90'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
Эвертон
4 : 0
Халл Сити
18.03.2017
18 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
4
Халл Сити
0
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
Лестер Сити
3 : 1
Халл Сити
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
3
Халл Сити
1
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Халл Сити
1 : 1
Бернли
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Халл Сити
1
Бернли
1
минуты: 1' - 67'
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
15:30
Арсенал
2 : 0
Халл Сити
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
15:30
был в запасе
Арсенал
2
Халл Сити
0
был в запасе
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Ливерпуль
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Халл Сити
2
Ливерпуль
0
был в запасе
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Халл Сити
01.02.2017
01 февр. 2017
ср
23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
0
Халл Сити
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:30
Челси
2 : 0
Халл Сити
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
19:30
был в запасе
Челси
2
Халл Сити
0
был в запасе
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Халл Сити
02.01.2017
02 янв. 2017
пн
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
3
Халл Сити
1
был в запасе
30.12.2016
30 дек. 2016
пт
23:00
Халл Сити
2 : 2
Эвертон
30.12.2016
30 дек. 2016
пт
23:00
был в запасе
Халл Сити
2
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
20:15
Халл Сити
0 : 3
Манчестер Сити
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
20:15
был в запасе
Халл Сити
0
Манчестер Сити
3
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Халл Сити
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Халл Сити
0
был в запасе
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
Тоттенхэм
3 : 0
Халл Сити
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
23:00
был в запасе
Тоттенхэм
3
Халл Сити
0
был в запасе
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