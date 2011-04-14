Стефан Нейланд
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
ПСВ
2 : 2
Бенфика
14.04.2011 14 апр. 2011 чт 22:05
минуты: 85' - 90'
ПСВ
2
Бенфика
2
минуты: 85' - 90'
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
Бенфика
4 : 1
ПСВ
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 22:05
был в запасе
Бенфика
4
ПСВ
1
был в запасе
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Лилль
2 : 2
ПСВ
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
был в запасе
Лилль
2
ПСВ
2
был в запасе