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Фернандо (Фернандо Режес)
№25
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 июля 1987 (33) года
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 74' - 90'
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
минуты: 74' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
Севилья
2 : 0
Мальорка
12.07.2020
12 июля 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
минуты: 79' - 90'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 79' - 90'
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
06.07.2020
06 июля 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
Леганес
0 : 3
Севилья
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:00
минуты: 71' - 90'
Леганес
0
Севилья
3
минуты: 71' - 90'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
12'
12'
12'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 46'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 46'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
45'
45'
45'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Барселона
45'
45'
45'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
Леванте
1 : 1
Севилья
15.06.2020
15 июня 2020
пн
20:30
минуты: 64' - 90'
Леванте
1
Севилья
1
минуты: 64' - 90'
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Бетис
62'
62'
62'
11.06.2020
11 июня 2020
чт
23:00
62'
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
15'
15'
15'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 32'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 32'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
67'
67'
67'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
67'
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
Севилья
2 : 2
Эспаньол
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25'
25'
25'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
33'
33'
33'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
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