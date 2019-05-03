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Матч-центр
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Роланду Жорже Де Фонсека
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 авг. 1985 (34) года
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:45
Страсбур
1 : 1
Марсель
03.05.2019
03 мая 2019
пт
21:45
был в запасе
Страсбур
1
Марсель
1
был в запасе
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
21:45
был в запасе
Бордо
2
Марсель
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
Марсель
2 : 2
Анжер
30.03.2019
30 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Марсель
2
Анжер
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 0
Ницца
10.03.2019
10 марта 2019
вс
23:00
был в запасе
Марсель
1
Ницца
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
19:00
Марсель
2 : 0
Амьен
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Марсель
2
Амьен
0
был в запасе
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
22:45
минуты: 79' - 90'
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 79' - 90'
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
21:00
был в запасе
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Марсель
1 : 2
Лилль
90'
90'
90'
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Марсель
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Анжер
1 : 1
Марсель
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Нант
3 : 2
Марсель
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
3
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
23:00
Амьен
1 : 3
Марсель
14'
14'
14'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90'