Роланду Жорже Де Фонсека
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 авг. 1985 (34) года
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:45
Страсбур
1 : 1
Марсель
03.05.2019 03 мая 2019 пт 21:45
был в запасе
Страсбур
1
Марсель
1
был в запасе
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Бордо
2
Марсель
0
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Марсель
2 : 2
Анжер
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Марсель
2
Анжер
2
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 23:00
Марсель
1 : 0
Ницца
10.03.2019 10 марта 2019 вс 23:00
был в запасе
Марсель
1
Ницца
0
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 19:00
Ренн
1 : 1
Марсель
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Ренн
1
Марсель
1
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 19:00
Марсель
2 : 0
Амьен
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Марсель
2
Амьен
0
был в запасе
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
минуты: 79' - 90'
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 79' - 90'
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 21:00
был в запасе
Марсель
1
Бордо
0
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 23:00
Реймс
2 : 1
Марсель
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
Марсель
1 : 2
Лилль
90'
90'
90'
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 23:00
Сент-Этьен
2 : 1
Марсель
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Монако
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Анжер
1 : 1
Марсель
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Нант
3 : 2
Марсель
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
3
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 23:00
Амьен
1 : 3
Марсель
14'
14'
14'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90'