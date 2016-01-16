Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фреди Гуарин
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
44'
44'
44'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 58'
Аталанта
1
Интер
1
минуты: 1' - 58'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
14:30
Интер
0 : 1
Сассуоло
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Интер
0
Сассуоло
1
минуты: 90' - 90'
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:00
Эмполи
0 : 1
Интер
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:00
минуты: 80' - 90'
Эмполи
0
Интер
1
минуты: 80' - 90'
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
22:45
Интер
1 : 2
Лацио
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
22:45
был в запасе
Интер
1
Лацио
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Интер
4
минуты: 1' - 90'
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:45
Интер
1 : 0
Дженоа
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Интер
1
Дженоа
0
минуты: 90' - 90'
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
23:00
Наполи
2 : 1
Интер
51'
51'
51'
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
23:00
минуты: 1' - 62'
Наполи
2
Интер
1
минуты: 1' - 62'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:45
Интер
4 : 0
Фрозиноне
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Фрозиноне
0
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:45
Интер
1 : 0
Рома
58'
58'
58'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Рома
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:45
Болонья
0 : 1
Интер
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:45
минуты: 74' - 90'
Болонья
0
Интер
1
минуты: 74' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:45
Палермо
1 : 1
Интер
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Палермо
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
21:45
Интер
0 : 0
Ювентус
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
21:45
минуты: 63' - 90'
Интер
0
Ювентус
0
минуты: 63' - 90'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Интер
90'
90'
90'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
21:45
Интер
1 : 4
Фиорентина
44'
44'
44'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 76'
Интер
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 76'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
3'
3'
3'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Верона
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
Кьево
0 : 1
Интер
27'
27'
27'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Интер
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
21:45
Интер
1 : 0
Милан
56'
56'
56'
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
21:45
56'
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Милан
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Карпи
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'