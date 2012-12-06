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Лента
Матч-центр
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Антонис Петропулос
№28
Нападающий
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2009/2010
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Тоттенхэм
3 : 1
Панатинаикос
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 78' - 90'
Тоттенхэм
3
Панатинаикос
1
минуты: 78' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 0
Марибор
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 72' - 90'
Панатинаикос
1
Марибор
0
минуты: 72' - 90'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Лацио
3 : 0
Панатинаикос
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 24' - 90'
Лацио
3
Панатинаикос
0
минуты: 24' - 90'