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Лента
Матч-центр
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Лазарос Христодулопулос
№77
Полузащитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
19 дек. 1986 (33) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2009/2010
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Олимпиакос
2 : 2
Динамо
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Олимпиакос
2
Динамо
2
был в запасе