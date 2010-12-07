Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Силва Жилберто
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2010/2011
2008/2009
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Копенгаген
3 : 1
Панатинаикос
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 46'
Копенгаген
3
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 46'
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Панатинаикос
0 : 3
Барселона
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Панатинаикос
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Панатинаикос
0
Копенгаген
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Барселона
5 : 1
Панатинаикос
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90'