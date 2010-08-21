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Гай Гньябуйу
№26
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2008/2009
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Марсель
2 : 0
Лорьян
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
был в запасе
Марсель
2
Лорьян
0
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
20:00
Валансьен
3 : 2
Марсель
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 78' - 90'
Валансьен
3
Марсель
2
минуты: 78' - 90'