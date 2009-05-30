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Модесте М'Бами
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Марсель
4 : 0
Ренн
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
4
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Нанси
1 : 2
Марсель
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Нанси
1
Марсель
2
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
22:00
Марсель
1 : 3
Лион
17.05.2009
17 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Лион
3
был в запасе
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Ницца
0 : 2
Марсель
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
был в запасе
Ницца
0
Марсель
2
был в запасе
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:00
Марсель
2 : 2
Тулуза
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Марсель
2
Тулуза
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Лорьян
1
Марсель
2
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Марсель
4 : 1
Гренобль
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 57' - 90'
Марсель
4
Гренобль
1
минуты: 57' - 90'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 3
Марсель
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 70' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
3
минуты: 70' - 90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:00
Марсель
2 : 0
Нант
21.03.2009
21 марта 2009
сб
23:00
минуты: 83' - 90'
Марсель
2
Нант
0
минуты: 83' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
23:00
ПСЖ
1 : 3
Марсель
15.03.2009
15 марта 2009
вс
23:00
минуты: 80' - 90'
ПСЖ
1
Марсель
3
минуты: 80' - 90'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Марсель
0 : 0
Валансьен
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Марсель
0
Валансьен
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Ле Ман
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
Монако
0 : 1
Марсель
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
Марсель
1 : 0
Бордо
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
45'
45'
45'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Марсель
2 : 0
Гавр
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Марсель
2
Гавр
0
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Осер
0 : 2
Марсель
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Осер
0
Марсель
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Марсель
0 : 3
Нанси
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Марсель
0
Нанси
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Лион
0 : 0
Марсель
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
минуты: 89' - 90'
Лион
0
Марсель
0
минуты: 89' - 90'
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