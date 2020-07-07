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Атем Бен Арфа
№3
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1987 (33) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Валенсия
2 : 1
Вальядолид
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 59'
Валенсия
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 59'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 0
Алавес
04.07.2020
04 июля 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Алавес
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
Вальядолид
0 : 0
Леванте
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Леванте
0
был в запасе
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020
26 июня 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 59'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 59'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Вальядолид
1 : 1
Хетафе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Хетафе
1
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020
20 июня 2020
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Вальядолид
0
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
Вальядолид
0 : 0
Сельта
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:30
минуты: 75' - 90'
Вальядолид
0
Сельта
0
минуты: 75' - 90'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 2
Вальядолид
13.06.2020
13 июня 2020
сб
20:30
был в запасе
Леганес
1
Вальядолид
2
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:00
Вальядолид
1 : 4
Атлетик
90'
90'
90'
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Вальядолид
1
Атлетик
4
минуты: 78' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе