Атем Бен Арфа
№3
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1987 (33) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Валенсия
2 : 1
Вальядолид
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 59'
Валенсия
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 59'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Вальядолид
1 : 0
Алавес
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Алавес
0
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 23:00
Вальядолид
0 : 0
Леванте
01.07.2020 01 июля 2020 ср 23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Леванте
0
был в запасе
26.06.2020 26 июня 2020 пт 23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
26.06.2020 26 июня 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 59'
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 59'
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Вальядолид
1 : 1
Хетафе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Хетафе
1
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
20.06.2020 20 июня 2020 сб 23:00
был в запасе
Атлетико
1
Вальядолид
0
был в запасе
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:30
Вальядолид
0 : 0
Сельта
17.06.2020 17 июня 2020 ср 20:30
минуты: 75' - 90'
Вальядолид
0
Сельта
0
минуты: 75' - 90'
13.06.2020 13 июня 2020 сб 20:30
Леганес
1 : 2
Вальядолид
13.06.2020 13 июня 2020 сб 20:30
был в запасе
Леганес
1
Вальядолид
2
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:00
Вальядолид
1 : 4
Атлетик
90'
90'
90'
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Вальядолид
1
Атлетик
4
минуты: 78' - 90'
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе