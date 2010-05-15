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Матч-центр
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Руди Риу
№1
Вратарь
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Команда
Ланс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Марсель
2
Гренобль
0
был в запасе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
23:00
Марсель
5 : 1
Валансьен
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
Марсель
5
Валансьен
1
был в запасе