Руди Риу
№1
Вратарь
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Команда
Ланс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Марсель
2
Гренобль
0
был в запасе
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 23:00
Марсель
5 : 1
Валансьен
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 23:00
был в запасе
Марсель
5
Валансьен
1
был в запасе