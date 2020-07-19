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Матч-центр
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Бруно (Бруно Сориано Льидо)
№21
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 июня 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
Вильярреал
4 : 0
Эйбар
19.07.2020
19 июля 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 88'
Вильярреал
4
Эйбар
0
минуты: 1' - 88'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал
2 : 1
Вильярреал
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 46' - 90'
Реал
2
Вильярреал
1
минуты: 46' - 90'
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
минуты: 63' - 90'
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 63' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.07.2020
08 июля 2020
ср
21:30
был в запасе
Хетафе
1
Вильярреал
3
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
23:00
Вильярреал
1 : 4
Барселона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
23:00
минуты: 46' - 90'
Вильярреал
1
Барселона
4
минуты: 46' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
Бетис
0 : 2
Вильярреал
01.07.2020
01 июля 2020
ср
23:00
минуты: 63' - 90'
Бетис
0
Вильярреал
2
минуты: 63' - 90'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
минуты: 65' - 90'
Вильярреал
2
Валенсия
0
минуты: 65' - 90'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Вильярреал
2 : 2
Севилья
90'
90'
90'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 88' - 90'
Вильярреал
2
Севилья
2
минуты: 88' - 90'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
Гранада
0 : 1
Вильярреал
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:30
был в запасе
Гранада
0
Вильярреал
1
был в запасе