Матиас Фернандес
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:00
был в запасе
Милан
2
Лацио
1
был в запасе