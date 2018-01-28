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Матиас Фернандес
№14
Полузащитник
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Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
был в запасе
Милан
2
Лацио
1
был в запасе