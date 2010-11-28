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Владимир Ржевский
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2010
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
Зенит
0 : 0
Крылья Советов
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
14:00
был в запасе
Зенит
0
Крылья Советов
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Спартак
0
Крылья Советов
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
ЦСКА
4 : 3
Крылья Советов
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
4
Крылья Советов
3
был в запасе
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
2
был в запасе
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Анжи
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе