Антон Сахаров
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.07.2009 29 июля 2009 ср 18:30
Черноморец
1 : 1
Шинник
86'
86'
86'
29.07.2009 29 июля 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Салют
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2009 24 июня 2009 ср 18:00
Черноморец
1 : 1
Металлург
24.06.2009 24 июня 2009 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Металлург
1
минуты: 1' - 90'
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Черноморец
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
13.06.2009 13 июня 2009 сб 7:00
Луч
2 : 0
Черноморец
13.06.2009 13 июня 2009 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
05.06.2009 05 июня 2009 пт 18:00
Черноморец
1 : 1
Урал
05.06.2009 05 июня 2009 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
65'
65'
65'
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
Чита
2 : 0
Черноморец
25'
25'
25'
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Чита
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
14.05.2009 14 мая 2009 чт 18:00
Черноморец
0 : 0
Волга
14.05.2009 14 мая 2009 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
11.05.2009 11 мая 2009 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Анжи
2 : 0
Черноморец
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
Волгарь
1 : 0
Черноморец
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:30
Шинник
0 : 1
Черноморец
31.03.2009 31 марта 2009 вт 17:30
был в запасе
Шинник
0
Черноморец
1
был в запасе