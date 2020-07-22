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Михаил Сиваков
№3
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
16 янв. 1988 (32) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Динамо
0 : 1
Оренбург
39'
39'
39'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Оренбург
0 : 0
Ростов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Оренбург
0 : 4
ЦСКА
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Рубин
1 : 0
Оренбург
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
17:30
Локомотив
1 : 0
Оренбург
21.06.2020
21 июня 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
14.03.2020
14 марта 2020
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Спартак
3
был в запасе
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 65'
Сочи
5
Оренбург
1
минуты: 1' - 65'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
52'
52'
52'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
был в запасе
Оренбург
1
Ахмат
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
14:00
был в запасе
Урал
1
Оренбург
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Оренбург
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 66' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 66' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
Спартак
1 : 2
Оренбург
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Спартак
1
Оренбург
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
2
Локомотив
3
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
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