Павел Нехайчик
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 июля 1988 (32) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:45
Динамо-Брест
1 : 0
Аполлон
86'
86'
86'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:45
86'
минуты: 1' - 90'
Динамо-Брест
1
Аполлон
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
4 : 0
Динамо-Брест
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
4
Динамо-Брест
0
минуты: 1' - 90'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
90'
90'
90'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:15
90'
был в запасе
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:45
был в запасе
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
был в запасе