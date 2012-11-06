Сергей Сосновский
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Томь
3 : 2
Химки
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
был в запасе
Томь
3
Химки
2
был в запасе
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
Томь
2 : 1
Сочи
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
был в запасе
Томь
2
Сочи
1
был в запасе