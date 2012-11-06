Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Сосновский
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 2
Химки
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
был в запасе
Томь
3
Химки
2
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Томь
2 : 1
Сочи
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
был в запасе
Томь
2
Сочи
1
был в запасе