Дмитрий Лихтарович
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
Атлетик
2 : 0
БАТЭ
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
минуты: 83' - 90'
Атлетик
2
БАТЭ
0
минуты: 83' - 90'
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
БАТЭ
0 : 7
Шахтер
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 46'
БАТЭ
0
Шахтер
7
минуты: 1' - 46'
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
Порту
6 : 0
БАТЭ
7'
7'
7'
17.09.2014 17 сент. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 53'
Порту
6
БАТЭ
0
минуты: 1' - 53'