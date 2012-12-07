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Лента
Матч-центр
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Марку Канейра
№4
Защитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2009/2010
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:05
Спортинг
2 : 1
МОЛ Види
79'
79'
79'
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
23:05
минуты: 1' - 90'
Спортинг
2
МОЛ Види
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Базель
1 : 0
МОЛ Види
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Базель
1
МОЛ Види
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
МОЛ Види
2 : 1
Базель
32'
32'
32'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
32'
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
2
Базель
1
минуты: 1' - 90'
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
МОЛ Види
3 : 0
Спортинг
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Генк
3 : 0
МОЛ Види
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Генк
3
МОЛ Види
0
минуты: 1' - 90'