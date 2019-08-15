Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Паскаль Шурпф
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
15 июля 1989 (31) год
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
22:00
Эспаньол
3 : 0
Люцерн
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
22:00
был в запасе
Эспаньол
3
Люцерн
0
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Люцерн
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
КИ Клаксвик
0
Люцерн
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
минуты: 1' - 90'