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Матч-центр
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Маркос Желаберт
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Базель
2 : 3
Фулхэм
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Базель
2
Фулхэм
3
был в запасе
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
Рома
2 : 1
Базель
31'
31'
31'
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Базель
1
минуты: 1' - 90'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Базель
3 : 1
ЦСКА
35'
35'
35'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
35'
минуты: 1' - 64'
Базель
3
ЦСКА
1
минуты: 1' - 64'
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Фулхэм
1 : 0
Базель
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 86'
Фулхэм
1
Базель
0
минуты: 1' - 86'