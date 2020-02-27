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Лента
Матч-центр
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Беранг Сафари
№4
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
9 февр. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
41'
41'
41'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 1' - 90'