Беранг Сафари
№4
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
9 февр. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
41'
41'
41'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 1' - 90'