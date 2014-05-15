Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Флоран Синама-Понголь
№54
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
франция. лига 1
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Томь
3 : 2
Ростов
89'
89'
89'
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
89'
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014
11 мая 2014
вс
19:15
минуты: 88' - 90'
Ростов
2
Локомотив
0
минуты: 88' - 90'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Ростов
1 : 1
Анжи
88'
88'
88'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 84' - 90'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 84' - 90'
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Волга
2 : 1
Ростов
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Волга
2
Ростов
1
минуты: 1' - 70'
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:00
Ахмат
3 : 0
Ростов
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
16:00
минуты: 70' - 90'
Ахмат
3
Ростов
0
минуты: 70' - 90'
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Краснодар
0
Ростов
2
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Рубин
1
Ростов
2
был в запасе
21.03.2014
21 марта 2014
пт
18:00
Ростов
3 : 3
Амкар
74'
74'
74'
21.03.2014
21 марта 2014
пт
18:00
минуты: 55' - 90'
Ростов
3
Амкар
3
минуты: 55' - 90'
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
18:00
Ростов
0 : 0
Кубань
90'
90'
90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
18:00
минуты: 86' - 90'
Ростов
0
Кубань
0
минуты: 86' - 90'
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
12:30
минуты: 81' - 90'
Ростов
0
Спартак
1
минуты: 81' - 90'
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
был в запасе
Зенит
0
Ростов
2
был в запасе
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
16:00
был в запасе
Урал
1
Ростов
4
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:45
был в запасе
Ростов
0
Рубин
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
18:30
был в запасе
Спартак
2
Ростов
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе