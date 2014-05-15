Флоран Синама-Понголь
№54
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Томь
3 : 2
Ростов
89'
89'
89'
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
89'
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
минуты: 88' - 90'
Ростов
2
Локомотив
0
минуты: 88' - 90'
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 15:00
Ростов
1 : 1
Анжи
88'
88'
88'
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 15:00
минуты: 84' - 90'
Ростов
1
Анжи
1
минуты: 84' - 90'
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
Волга
2 : 1
Ростов
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 70'
Волга
2
Ростов
1
минуты: 1' - 70'
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:00
Ахмат
3 : 0
Ростов
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:00
минуты: 70' - 90'
Ахмат
3
Ростов
0
минуты: 70' - 90'
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 17:30
был в запасе
Краснодар
0
Ростов
2
был в запасе
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Рубин
1
Ростов
2
был в запасе
21.03.2014 21 марта 2014 пт 18:00
Ростов
3 : 3
Амкар
74'
74'
74'
21.03.2014 21 марта 2014 пт 18:00
минуты: 55' - 90'
Ростов
3
Амкар
3
минуты: 55' - 90'
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2014 10 марта 2014 пн 18:00
Ростов
0 : 0
Кубань
90'
90'
90'
10.03.2014 10 марта 2014 пн 18:00
минуты: 86' - 90'
Ростов
0
Кубань
0
минуты: 86' - 90'
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
минуты: 81' - 90'
Ростов
0
Спартак
1
минуты: 81' - 90'
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
был в запасе
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
был в запасе
Зенит
0
Ростов
2
был в запасе
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
был в запасе
Урал
1
Ростов
4
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
был в запасе
Ростов
0
Рубин
0
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
был в запасе
Спартак
2
Ростов
0
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе