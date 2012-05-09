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Пауло Ассунсао
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2009/2010
09.05.2012
09 мая 2012
ср
21:45
Атлетико
3 : 0
Атлетик
09.05.2012
09 мая 2012
ср
21:45
был в запасе
Атлетико
3
Атлетик
0
был в запасе
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
22:05
Атлетико
4 : 2
Валенсия
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
22:05
был в запасе
Атлетико
4
Валенсия
2
был в запасе
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
Ганновер-96
1 : 2
Атлетико
05.04.2012
05 апр. 2012
чт
22:05
был в запасе
Ганновер-96
1
Атлетико
2
был в запасе
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
Атлетико
2 : 1
Ганновер-96
29.03.2012
29 марта 2012
чт
22:05
был в запасе
Атлетико
2
Ганновер-96
1
был в запасе
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
Бешикташ
0 : 3
Атлетико
15.03.2012
15 марта 2012
чт
23:05
минуты: 68' - 90'
Бешикташ
0
Атлетико
3
минуты: 68' - 90'
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Атлетико
1 : 0
Лацио
86'
86'
86'
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
Лацио
1 : 3
Атлетико
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лацио
1
Атлетико
3
был в запасе