Грегори Купе
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
ПСЖ
2 : 2
Лилль
21.05.2011 21 мая 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
18.05.2011 18 мая 2011 ср 20:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
18.05.2011 18 мая 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
ПСЖ
2 : 2
Нанси
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
07.05.2011 07 мая 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 34'
Брест
2
ПСЖ
2
минуты: 1' - 34'
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 22:00
ПСЖ
1 : 0
Лион
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
ПСЖ
0 : 0
Лорьян
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2011 20 марта 2011 вс 23:00
Марсель
2 : 1
ПСЖ
20.03.2011 20 марта 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
13.03.2011 13 марта 2011 вс 23:00
ПСЖ
2 : 2
Монпелье
13.03.2011 13 марта 2011 вс 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монпелье
2
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
ПСЖ
2 : 1
Тулуза
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
ПСЖ
2
Тулуза
1
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Ницца
0
ПСЖ
3
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
ПСЖ
0 : 0
Ланс
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Ланс
0
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 23:00
Ренн
1 : 0
ПСЖ
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 23:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
0
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 2
ПСЖ
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
был в запасе
Арль-Авиньон
1
ПСЖ
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сошо
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Нанси
2 : 0
ПСЖ
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Нанси
2
ПСЖ
0
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монако
2
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Валансьен
1 : 2
ПСЖ
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Валансьен
1
ПСЖ
2
был в запасе
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Брест
1
был в запасе
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