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Грегори Купе
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
ПСЖ
2 : 2
Лилль
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
ПСЖ
2 : 2
Нанси
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
07.05.2011
07 мая 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 34'
Брест
2
ПСЖ
2
минуты: 1' - 34'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
22:00
ПСЖ
1 : 0
Лион
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Лион
0
минуты: 1' - 90'
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
ПСЖ
0 : 0
Лорьян
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
Марсель
2 : 1
ПСЖ
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
23:00
ПСЖ
2 : 2
Монпелье
13.03.2011
13 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монпелье
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
ПСЖ
2 : 1
Тулуза
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
2
Тулуза
1
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Ницца
0
ПСЖ
3
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
ПСЖ
0 : 0
Ланс
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Ланс
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
23:00
Ренн
1 : 0
ПСЖ
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
23:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 2
ПСЖ
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Арль-Авиньон
1
ПСЖ
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сошо
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Нанси
2 : 0
ПСЖ
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Нанси
2
ПСЖ
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монако
2
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Валансьен
1 : 2
ПСЖ
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
1
ПСЖ
2
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Брест
1
был в запасе
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