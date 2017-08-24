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Венсан Лабан
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кипр
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
19:00
АЕК
0 : 0
Виктория
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
19:00
был в запасе
АЕК
0
Виктория
0
был в запасе
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:15
Виктория
3 : 1
АЕК
73'
73'
73'
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Виктория
3
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
18:00
Динамо
1 : 1
АЕК
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
АЕК
2 : 0
Динамо
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'