Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Фернандо Шарлес
№70
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
01.05.2010
01 мая 2010
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Локомотив
01.05.2010
01 мая 2010
сб
15:15
был в запасе
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
ЦСКА
1 : 1
Локомотив
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
13:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
1
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
9'
9'
9'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Зенит
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 46'
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 82' - 90'
Локомотив
3
Динамо
2
минуты: 82' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
29'
29'
29'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
минуты: 1' - 83'
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 83'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
79'
79'
79'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
был в запасе
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе