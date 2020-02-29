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Марсель Риссе
№7
Полузащитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 дек. 1989 (30) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Кельн
3
Шальке-04
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
5
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 78' - 90'
Кельн
3
Вольфсбург
1
минуты: 78' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
2
Байер
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Унион
2
Кельн
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:30
был в запасе
Фортуна
2
Кельн
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
был в запасе
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
89'
89'
89'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе