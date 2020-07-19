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Серхио Бускетс
№5
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 июля 1988 (32) года
Рост
189
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
Алавес
0 : 5
Барселона
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 59'
Алавес
0
Барселона
5
минуты: 1' - 59'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Барселона
1 : 2
Осасуна
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
минуты: 67' - 90'
Барселона
1
Осасуна
2
минуты: 67' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Вальядолид
0 : 1
Барселона
60'
60'
60'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 74'
Вальядолид
0
Барселона
1
минуты: 1' - 74'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
23:00
Барселона
1 : 0
Эспаньол
08.07.2020
08 июля 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
23:00
Вильярреал
1 : 4
Барселона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 73'
Вильярреал
1
Барселона
4
минуты: 1' - 73'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
23:00
Барселона
2 : 2
Атлетико
30.06.2020
30 июня 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 85'
Барселона
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 85'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
Барселона
1 : 0
Атлетик
32'
32'
32'
23.06.2020
23 июня 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 64'
Барселона
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 64'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Барселона
45'
45'
45'
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
16.06.2020
16 июня 2020
вт
23:00
Барселона
2 : 0
Леганес
16.06.2020
16 июня 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 63'
Барселона
2
Леганес
0
минуты: 1' - 63'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
23:00
Мальорка
0 : 4
Барселона
13.06.2020
13 июня 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 71'
Мальорка
0
Барселона
4
минуты: 1' - 71'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Барселона
1 : 0
Реал Сосьедад
88'
88'
88'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
Реал
2 : 0
Барселона
01.03.2020
01 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
45'
57'
45'
57'
45'
57'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
Барселона
2 : 1
Леванте
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 0
Барселона
51'
51'
51'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
23:00
Барселона
1 : 0
Гранада
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
1
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
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