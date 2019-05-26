Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мирко Антенуччи
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 сент. 1984 (35) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2010/2011
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:00
был в запасе
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
СПАЛ
1 : 2
Наполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
1
Дженоа
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
88'
88'
88'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
88'
был в запасе
Эмполи
2
СПАЛ
4
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
СПАЛ
2 : 1
Ювентус
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Ювентус
1
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
СПАЛ
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 0
Лацио
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
был в запасе
СПАЛ
1
Лацио
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
2
Рома
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
0
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 2
Сампдория
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Сампдория
2
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
1 : 4
Фиорентина
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
СПАЛ
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
2
СПАЛ
1
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Парма
2
СПАЛ
3
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Милан
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры