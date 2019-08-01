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Томаш Косицки
№1
Вратарь
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Команда
Астерас
Гражданство
Словакия
Дата рождения
11 марта 1986 (34) года
Рост
197
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Дебрецен
1 : 4
Торино
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
был в запасе
Дебрецен
1
Торино
4
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Торино
3 : 0
Дебрецен
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
Торино
3
Дебрецен
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Кукеси
1 : 1
Дебрецен
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
Кукеси
1
Дебрецен
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Дебрецен
3 : 0
Кукеси
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Дебрецен
3
Кукеси
0
был в запасе