Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреас Йоханссон
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Норрчепинг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Бохум
0 : 3
Ганновер-96
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Бохум
0
Ганновер-96
3
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Бохум
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Бавария
3
Бохум
1
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:30
Бохум
1 : 2
Гамбург
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:30
минуты: 57' - 90'
Бохум
1
Гамбург
2
минуты: 57' - 90'
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Бохум
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 83' - 90'
Фрайбург
1
Бохум
1
минуты: 83' - 90'
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
Бохум
1 : 2
Айнтрахт
45'
45'
45'
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 75'
Бохум
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 75'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Бохум
20.03.2010
20 марта 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
3
Бохум
2
минуты: 1' - 90'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Бохум
1 : 4
Боруссия
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Бохум
1
Боруссия
4
минуты: 46' - 90'
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Бохум
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
4
Бохум
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
17:30
Бохум
0 : 0
Нюрнберг
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
0
Нюрнберг
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Майнц
0 : 0
Бохум
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
минуты: 32' - 90'
Майнц
0
Бохум
0
минуты: 32' - 90'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
Герта
0 : 0
Бохум
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Бохум
0
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
2
Шальке-04
2
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Боруссия
1
Бохум
2
минуты: 73' - 90'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
60'
60'
60'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Ганновер-96
2
Бохум
3
минуты: 46' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Бохум
1
Бавария
5
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 76' - 90'
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 76' - 90'
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
был в запасе
Бохум
0
Кельн
0
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:30
Гамбург
0 : 1
Бохум
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:30
был в запасе
Гамбург
0
Бохум
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Бохум
1
был в запасе
Показать все игры